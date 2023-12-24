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مقتل نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية في غزة

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مقتل نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية في غزة
أحمد المدهون
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأحد مقتل نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية أحمد المدهون، ليرتفع بذلك عدد القتلى الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب في القطاع.

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ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي حتى أمس السبت، خلفت الحرب "20258 قتيلا و53688 جريحا معظمهم أطفال ونساء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

المصدر: RT

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