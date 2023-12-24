هرتصوغ يحذر الإسرائيليين: قلوبنا تنقبض من الألم بسبب الثمن الباهظ في غزة.. صعبة وثقيلة ومؤلمة

طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ مجتمعه وسياسيي بلاده بتنحية الخلافات جانبا معتبرا أن العدو ينتظر أن يرى الشقاق داخلهم، وأن يشرع الإسرائيليون بقتال بعضهم لبعض.

وقال هرتصوغ في خطاب له اليوم 24 ديسمبر، إنه (العدو) يشاهد المواجهات وصراعات "الأنا" والصدامات السياسية التي حدثت في الأمس والتي ستحدث في الغد، مشيرا إلى أن هذا العدو "يحتفل كلما فرقتنا الخلافات".

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واعترف الرئيس الإسرائيلي بالثمن الباهظ الذي يدفعه الجيش الإسرائيلي بسبب القتال في قطاع غزة، مبينا أن "هذه أمسية صعبة - في كل مرة تنقبض قلوبنا من الألم والحزن على صوت عبارة (سمح بنشره)".

واعترف هرتصوغ بأن "هذه حملة ضرورية وصعبة وثقيلة وطويلة ومؤلمة. ولكن خاصة في هذا اليوم الصعب والمؤلم يجب أن نرفع رؤوسنا، فالعدو ينتظر منا فقط أن نرى شقاقنا الداخلي...".

وفي السياق ذاته، أكد هرتصوغ وجوب عدم العودة إلى خطاب 6 أكتوبر مطالبا بضرورة "وقف الحملات السياسية".

وهنا انتقد السياسيين بسبب استمرار الحرب بينهم قائلا "يجب ألا نعود إلى خطاب 6 أكتوبر من جهتنا وأن نحظر العودة إلى نشر السم عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

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وحذّر هرتصوغ بشكل صريح من أن أي شخص يعيدنا إلى خطاب 6 أكتوبر يضر بالمجهود الحربي وأمن مواطني البلاد.

وناشد بشكل مباشر القيادة وجميع أولئك الذين يعملون في المجالين العام والسياسي "وأطالبهم بالتوقف: أظهروا المسؤولية.. تراجعوا قليلا عن الحملات وتوجيه الرسائل السياسية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد تجددت المناوشات داخل الحكومة الاسرائيلية وهذه المرة بين وزير الاقتصاد نير بركات والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، والسبب هو الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش في صفوف الجنود في غزة.

المصدر: يديعوت + RT