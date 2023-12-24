"أ ف ب": إسرائيل تعلن تكثيف عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تكثيف عملياته العسكرية ضد حركة "حماس" في مناطق جنوب قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي نيته مواصلة عملياته في جنوب القطاع بحثا عن قياديي "حماس" الذين تعهدت إسرائيل "بالقضاء عليهم" عقب هجوم الـ7 من أكتوبر الماضي

وقال المتحدث باسم الجيش يوناتان كونريكوس في حديث متلفز: "محور العمليات العسكرية انتقل إلى الجنوب، ونركّز عملياتنا الرئيسية على معقل آخر لحماس وهو خان يونس أكبر مدن جنوب القطاع"، لافتا إلى "أن المعارك في الشمال ستستمر لكن بوتيرة أقل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بالقطاع، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

المصدر: أ ف ب + RT