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ممثل أمريكي يشارك فيديو يقارن أفعال إسرائيل في غزة بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (فيديو)

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ممثل أمريكي يشارك فيديو يقارن أفعال إسرائيل في غزة بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (فيديو)
Globallookpress
الممثل الأمريكي جون كيوزاك
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شارك الممثل الأمريكي جون كيوزاك مقطع فيديو على حسابه في "إكس"، يحمل مقارنة بين الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر وما ترتكبه إسرائيل حاليا في قطاع غزة.

ويظهر الفيديو الذي أصبح معروفا لدى الغالبية من المطلعين على حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر، جانبا بسيطا من المجازر البشعة التي ارتكبها الجنود الفرنسيون في حق الأهالي البسطاء العزل بدم بارد ودون أي تردد.

وكان الفيديو مرفوقا بتعليق من حساب آخر، يشير إلى أنه "لا فرق بين ما فعلته فرنسا في الجزائر وما ترتكبه إسرائيل حاليا".

وعلى الجانب الفلسطيني، دخلت الحرب على قطاع غزة اليوم الأحد يومها الـ79 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

ممثل أمريكي يشارك فيديو يقارن أفعال إسرائيل في غزة بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (فيديو)

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.

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