رئيس وزراء اسكتلندا مستذكرا عائلته هناك: عيد الميلاد في غزة لا يمكن وصفه بالعيد بسبب أهوال الحرب

كشف رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف عن عيد ميلاد "لا يمكن وصفه" بالعيد، ذاك الذي تعيشه عائلته المتواجدة في قطاع غزة، مؤكدا أن تلك المعاناة متأتية من مواصلة إسرائيل حربها في القطاع.

وقال يوسف إن عائلته تواجه عيد ميلاد "لا يوصف" حيث لا تزال تعاني هناك من "أهوال الحرب" في غزة مع دخول الصراع مع إسرائيل أسبوعه الحادي عشر.

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وصلّى رئيس الوزراء الاسكتلندي من أجل "السلام" في المنطقة في رسالته التي وجهها بمناسبة قدوم عيد الميلاد، وأكد مجددا أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط لم تتوقف وذلك فيما تحتفل بقية العالم بقدوم الأعياد المجيدة.

يشار إلى أن يوسف نشر في 13 أكتوبر الماضي شريط فيديو سجلته والدة زوجته من غزّة وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة إسرائيل لسكان شمال غزة بإخلاء منازلهم في ظل القصف المتكرر.

وكتب يوسف في "إكس": "ها هي إليزابيث النكلة والدة زوجتي.. على غرار غالبية سكان غزة لا علاقة لها بحماس. لقد طلب منها مغادرة غزة، لكنها، مثلها مثل بقية السكان، لا تزال عالقة هناك وليس لديها أي مكان تتوجه إليه".

وها هي قد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ79 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: ديلي ميل