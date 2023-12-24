نتنياهو: الحرب في غزة كلفتها باهظة ندفعها من حياة جنودنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في قطاع غزة كلفت إسرائيل ثمنا باهظا وخسائر في الأرواح بصفوف الجيش.

وقال نتنياهو في كلمة اليوم الأحد، توجه بها إلى الإسرائيليين: "نحن نوسع الحرب في قطاع غزة، وسنواصل هذه الحرب حتى النصر على حماس هذه هي الطريق الوحيدة لإعادة مختطفينا وللقضاء على حماس وللتأكد من ان غزة لن تعود لتشكل تهديدا على إسرائيل".

وأضاف أن ذلك "سيستغرق وقتا لكننا موحدون، الجيش والشعب والحكومة، وسنواصل الحرب حتى النهاية".

وأكد في كلمته أن "للحرب هناك ثمناً وهو ثمن باهظ من حياة جنودنا وسنفعل كل شيء من أجل الحفاظ على حياتهم". ولكن هناك أمر واحد لن نفعله وهو وقف الحرب قبل تحقيق الانتصار".

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 15 جنديا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 487 قتيلا (ضباطا وجنودا) منذ بداية الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبنية التحتية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

المصدر: RT