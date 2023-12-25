وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 20600 قتيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 20674 قتيلا ونحو 55 ألف جريح حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن "عدد الشهداء ارتفع إلى 20674 إضافة إلى 54536 جريحا جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت الوزارة أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت أن "الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 311 كادرا صحيا وتدمير 102 سيارتي اسعاف".

ووفقا لبيانات وزارة الصحة تسبب الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية في القطاع في تدمير 141 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.

وقالت إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانيتها بأشكال متعددة ما بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الانسانية للنازحين".

هذا وقد أفاد مراسل RT في وقت سابق اليوم الاثنين، باستقبال مشفى "شهداء الأقصى" أكثر من 100 قتيل منذ الليلة الماضية جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة منذ مساء أمس.

وفي نفس السياق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط ظروف إنسانية وُصفت بالكارثية والمروعة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة والسلطات في قطاع غزة، حيث نفدت المواد الغذائية وانهارت المرافق الصحية والمنشآت المدنية.

المصدر: RT