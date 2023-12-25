إيلون ماسك يشير إلى قوة تشكل أساس أي حرب

كتب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في تغريدة على موقع X أن "القوة الاقتصادية هي أساس الحرب".

Economic strength is the foundation of war — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2023

This is a misconception, the F35 program being delayed ~10 years, with tens of billions of cost overruns, is not a success,



Yes, it is a very capable platform, but ROI, manufacturing output, and supply chain mean a lot more than technology



In this case, supply chain logistics… https://t.co/9TzeZtncXE — OSINT Mercury (@osint_mercury) December 24, 2023

وجاء ذلك ردا على مواطنه رجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي شارك تغريدة للمستخدم OSINT Mercury على موقع X تحدثت عن فشل برنامج مقاتلات "إف-35"، بسبب أن "عائد الاستثمار ومخرجات التصنيع وسلسلة التوريد تعني أكثر بكثير من مجرد التكنولوجيا".

This is a misconception, the F35 program being delayed ~10 years, with tens of billions of cost overruns, is not a success,



Yes, it is a very capable platform, but ROI, manufacturing output, and supply chain mean a lot more than technology



In this case, supply chain logistics… https://t.co/9TzeZtncXE — OSINT Mercury (@osint_mercury) December 24, 2023

وتابع المستخدم أن لوجستيات سلسلة التوريد للصيانة سيئة على نحو خاص بالنسبة لـ"إف-35" وهو السبب الرئيسي وراء فشل تحقيق جميع أهداف الاستعداد الشهرية لأكثر من 4 سنوات حتى الآن.

وقال: "بالنسبة للولايات المتحدة قد يكون لطائرة "إف-35" تأثير أكبر على ساحة المعركة من طائرة J20 الصينية، إلا أن لوجستيات مسرح العمليات تجعل من الأولى طائرة غير فعالة، والأهم من ذلك أن معدل التصنيع يتزايد بشكل أسرع بالنسبة لـJ20 مقارنة بـ "إف-35" عاما بعد عام".

وخلص المستخدم إلى أنه "كقاعدة عامة: فإن الدولة التي تستطيع تصنيع الذخائر على نطاق واسع بكلفة أقل ولفترة أطول، هي الدولة التي تفوز في أي نزاع طويل الأمد حتى ولو كانت التكنولوجيا غير قابلة للمقارنة ولو من بعيد".

وديفيد ساكس رجل أعمال وكاتب ومستثمر في شركات تكنولوجيا الإنترنيت.

المصدر: X