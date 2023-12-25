"عملاق الشحن العالمي" تعلن استئناف ملاحة سفنها عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك" استئناف حركة سفنها عبر البحر الأحمر، بعد تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح في ظل هجمات الحوثيين.

وأعلنت الشركة الدنماركية أمس الأحد، أنها ستستأنف حركة سفنها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

واستئناف شركة "ميرسك" الملاحة عبر البحر الأحمر، يعني استئنافها عبر قناة السويس في مصر.

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وأدت الهجمات المتصاعدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتشكيل تحالف للتعامل مع هذا التهديد.

وأجبرت الهجمات شركة النفط الكبرى "بريتيش بتروليوم" وعددا كبير من شركات الشحن بما في ذلك "ميرسك" على تحويل مسار الشحنات التي تتم عادة عبر قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح ما تسبب في زيادة فترة الرحلة وتكبد تكاليف إضافية.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد هددت مرارا بمنع عبور سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، وذلك نصرة لقطاع غزة.

المصدر: RT + سي إن إن