يحيى السنوار يبعث رسالة "مطولة" إلى أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس"

بعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار، رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

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وأشار السنوار في الرسالة إلى أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، الذي تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات، بحسب مانقلته قناة "الجزيرة" من مصدر مقرب من "حماس".

وأضاف السنوار أن كتائب القسام استهدفت خلال العملية البرية، ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

وقال رئيس حركة "حماس" إن كتائب القسام هشمت الجيش الإسرائيلي، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط تل أبيب.

وثمن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

وتأتي رسالة السنوار في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة "حماس" من الحكومة الإسرائيلية عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية مؤقتة، في وقت تؤكد فيه الحركة على تجاوز الهدن الإنسانية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مسؤولين، إن إسرائيل تناقش "إمكانية نفي قادة حماس في إطار الحل لإنهاء حرب غزة، وإن هذه الإمكانية نوقشت داخل القيادة السياسية والأمنية مؤخرا".

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ80، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

المصدر : الجزيرة+ RT