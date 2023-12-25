"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية قوامها 40 جنديا في جباليا شمال غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكن مقاتليها من استهداف فصيل معزز متكون من 40 جنديا في منزل بمنطقة جباليا البلد شمالي غزة.

وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان منفصل أكدت "القسام"، تمكن مقاتليها من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة".

يتبع..