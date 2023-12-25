 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيالها أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا

"القسام" تنشر مشاهد تدمير جيبات قيادة إسرائيلية في كمين بمنطقة جحر الديك

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wo1i

نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من تفجير حقل ألغام في كمين محكم لـ 4 جيبات تعود لقيادة الجيش الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام أنه تم أيضا استهداف قوات النجدة التي وصلت للمكان لإخلاء القتلى والجرحى الذين خلفهم الكمين.

وكانت قد أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكنها من إيقاع 4 جيبات قيادة إسرائيلية في كمين وتدميرها وقتل جميع أفرادها، وتدمير دبابة هرعت للإسناد.

إقرأ المزيد
"القسام" توقع 4 جيبات في كمين محكم وتعلن قتل جميع القوات بداخلها

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا