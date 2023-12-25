"القسام" تنشر مشاهد تدمير جيبات قيادة إسرائيلية في كمين بمنطقة جحر الديك

نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من تفجير حقل ألغام في كمين محكم لـ 4 جيبات تعود لقيادة الجيش الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام أنه تم أيضا استهداف قوات النجدة التي وصلت للمكان لإخلاء القتلى والجرحى الذين خلفهم الكمين.

وكانت قد أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكنها من إيقاع 4 جيبات قيادة إسرائيلية في كمين وتدميرها وقتل جميع أفرادها، وتدمير دبابة هرعت للإسناد.

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المصدر: RT