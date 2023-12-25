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مع صورة لشجرة "الكريسماس".. صلاح يوجه رسالة للعالم حول الحرب في غزة

الرياضة

مع صورة لشجرة
Globallookpress
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نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، دعم من خلالها غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.

وشارك صلاح مع متابعيه صورة لشجرة "الكريسماس" وأرفقها بتعليق: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

وكان صلاح أثار جدلا واسعا قبل أيام بعدما قام برفقة زملائه ومدربه في فريق ليفربول، بزيارة إلى مستشفى للأطفال، والاحتفال معهم بعيد الميلاد.

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ردود أفعال متباينة حول احتفال محمد صلاح مع أطفال في المستشفى بعيد الميلاد
ردود أفعال متباينة حول احتفال محمد صلاح مع أطفال في المستشفى بعيد الميلاد

ونشر نادي ليفربول حينها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".

ويعيش صلاح حالة من التألق رفقة ليفربول، إذ ساهم في 24 هدفا هذا الموسم خلال 25 مباراة، بتسجيله 16 هدفا وصناعة 8، وهو هداف "الريدز" في الدوري برصيد 12 هدف.

وكان صلاح قد سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام أرسنال، السبت الماضي في قمة لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف في مرمى أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

المصدر: RT

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