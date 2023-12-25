مع صورة لشجرة "الكريسماس".. صلاح يوجه رسالة للعالم حول الحرب في غزة

نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، دعم من خلالها غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.

وشارك صلاح مع متابعيه صورة لشجرة "الكريسماس" وأرفقها بتعليق: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST — Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023

وكان صلاح أثار جدلا واسعا قبل أيام بعدما قام برفقة زملائه ومدربه في فريق ليفربول، بزيارة إلى مستشفى للأطفال، والاحتفال معهم بعيد الميلاد.

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ونشر نادي ليفربول حينها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".

طريقتنا المعتادة في أعياد الميلاد 😁🎅pic.twitter.com/WpGglYPCeO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 25, 2023

ويعيش صلاح حالة من التألق رفقة ليفربول، إذ ساهم في 24 هدفا هذا الموسم خلال 25 مباراة، بتسجيله 16 هدفا وصناعة 8، وهو هداف "الريدز" في الدوري برصيد 12 هدف.

وكان صلاح قد سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام أرسنال، السبت الماضي في قمة لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف في مرمى أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

المصدر: RT