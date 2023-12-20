ردود أفعال متباينة حول احتفال محمد صلاح مع أطفال في المستشفى بعيد الميلاد

أثارت زيارة النجم المصري، محمد صلاح برفقة زملائه ومدربه في فريق ليفربول، إلى مستشفى للأطفال، والاحتفال معهم بعيد الميلاد، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".

واحتفل لاعبو "الريدز" ومدربهم مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد، ليخففوا قليلا من مصاعبهم ويدخلوا الفرحة والبهجة في قلوبهم، ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على محمد صلاح بسبب احتفاله بعيد الكريسماس مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.

بالمقابل، رد البعض الآخر على من شنوا هذا الهجوم للنجم المصري موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.

وفي ما يلي بعض ردود الفعال على منصة "إكس" للتوصل الاجتماعي

فى الوقت اللى يوسف عطال بياخد 10 أشهر وغرامة بسبب فيديو نشره على حسابه بيـ سا ند فيه الرجاله ، ابو قرون "بناء على الصوره" محمد صلاح بيوزع هدايا على الأطفال بمناسبة الكريسماس...



كويس إن عمر لاعيبين الكوره قصير مسيرتك هتخلص بس هتفضل مواقفك موجوده للأبد عمرك ما كنت شبهنا ولا عمرنا… pic.twitter.com/ZyrzkSBpVi — El shenawy (@shno74) December 19, 2023

دون خجل أو وجل أو امتلاك مشاعر وأحاسيس

ورغم استمرار معاناة أهل غزة



اللاعب المصري #محمد_صلاح يحتفل بالكريسماس دون إنكار واستنكار من المصريين



الذين مثل سكوتهم على فعله وعدم مهاجمته له بمثابة تأييد لما قام به وكشف عدم مبالاتهم بفلسطين وغزة وأنهم مجرد حكواتية وأهل شعارات بياعين… pic.twitter.com/8yK2ZF4047 — الكعّام (@alk3aam) December 20, 2023

في غزة 20 الف شهيد و 50 الف مصاب

70 % منهم من النساء والأطفال



في عالم مواز فخر العرب محمد صلاح يوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا 👇🏻#محمد_صلاح#فخر_العربpic.twitter.com/qy2kIcPFtw — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 19, 2023

محمد صلاح أسوأ شخصية عربية مؤثرة لاعب منسلخ عن دينه وأخوانه ومجتمعه وقضاياهم pic.twitter.com/OsXjLaid63 — Qasem (@Qasemqt) December 19, 2023

من أي طينة باردة خلق محمد صلاح؟ من أي رئة خبيثة يتنفس؟ وما لون الدم الذي يجري في عروقه؟ أطفلٌ في لندن ضحكته أثمن من صراخ مليون طفل نازح وقتيل وجريح في غزة؟



يحتفل صلاح بالكريسماس مع الأطفال في مستشفى بإنجلترا، بينما تمر سنوات كثيرة كل ليلة على مليون طفل في غزة، يفترشون الأرض،… pic.twitter.com/YZKbTofi9k — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) December 19, 2023

”أذلَّ الحرصُ أعناق الرجالِ.. أليس مصير ذاك إلى الزوال؟“#محمد_صلاح يطل علينا بتيشيرت عليه علامة شركة تأمين اوروبية AXA المتورطة في دعم وتمويل المستوطنات، بيوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا



على جانب اخر من العالم هناك اكثر من 20 الف شهيد..

5000 طفل شهيد

50,000 مصاب… pic.twitter.com/7By7fRyQrI — Solafa Magdy (@solafasallam) December 19, 2023

مرتديًا القرون وبابتسامة عريضة، محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة "الكريسماس"



في الوقت الذي يُقـ ـتل فيه أطفال غزة!#طوفان_الأقصىpic.twitter.com/9gPFFDkLNN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 19, 2023

أن الإنسان لا يرث الكرامة ولا المهانة بل يصنعها بنفسه و هذا حال المُهان محمد صلاح ... pic.twitter.com/QvM5bksI3o — Rashed (@mubaidin_rashed) December 19, 2023

محمد صلاح يحتفل بعيد الكريسماس والاطفال تقتل في غزة 🥲



ناهيك عن ان الكريسماس يعتبر عيد للكفار وليس للمسلمين في حال انك سويت نفسك مجنون عزيزي الترعاوي .. pic.twitter.com/OmwwQEaQTw — المستشرفون العرب (@3rbscandal) December 20, 2023

بينما يتزين شرفاء العالم وأحراره، بارتداء الكوفية الفلسطينية، دفاعا عن أهل #غزة، ودعما لقضيتهم العادلة...

نجد أن القرون.. تليق بك يا #محمد_صلاحpic.twitter.com/0EsfZ11cp0 — شيرين عرفة (@shirinarafah) December 19, 2023

تبقى رايح تعمل حاجة إنسانية وتزور أطفال في مستشفى بمناسبة الكريسماس تلاقي صياح الاسلاموسرسج هناك في الزاوية يقولوا محمد صلاح مش شبهنا الحمد لله انه مش شبهكم.. pic.twitter.com/epNneO3bFk — MARIAM NABIL (@MariamNabil8) December 19, 2023

"أليست كل الأرواح مقدسة"؟! .. انتقادات واسعة لــ #محمد_صلاح في احتفاله بالكريسماس .. شاهد pic.twitter.com/X7XfzVWMte — قناة الشرق (@ElsharqTV) December 20, 2023

المصرى الجميل العاقل المركز فى شغله و مستقبله، يستاهل اكتر من كده بكتير بالعقل و العاطفة، من نجاح لنجاح و دايماً تفضل ابن مصر الناجح العالمى #محمد_صلاح — Ahmed Hegazy (@7ego_gedan) December 20, 2023

كل الدعم للملك المصري محمد صلاح ضد حملة الكراهية التي تمارس ضده .

كلنا محمد صلاح ❤️💪🇪🇬 pic.twitter.com/E6g5GWF5Mi — انجازات مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) December 20, 2023

يا واد يا #محمد_صلاح القضيه راحت فين

و اطفال غزه عملين ايه 😅



شوفوا ولدكم يا مستشرفين

ولا استشرافكم ما يطلع الا علينا 🤷🏻 pic.twitter.com/S9xi2nKuzX — ‏𝐒𝐋𝐌𝐀𝐍🇸🇦 (@slman1884) December 20, 2023

المصدر: منصات التواصل