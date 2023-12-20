ردود أفعال متباينة حول احتفال محمد صلاح مع أطفال في المستشفى بعيد الميلاد
أثارت زيارة النجم المصري، محمد صلاح برفقة زملائه ومدربه في فريق ليفربول، إلى مستشفى للأطفال، والاحتفال معهم بعيد الميلاد، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".
واحتفل لاعبو "الريدز" ومدربهم مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد، ليخففوا قليلا من مصاعبهم ويدخلوا الفرحة والبهجة في قلوبهم، ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على محمد صلاح بسبب احتفاله بعيد الكريسماس مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.
بالمقابل، رد البعض الآخر على من شنوا هذا الهجوم للنجم المصري موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.
وفي ما يلي بعض ردود الفعال على منصة "إكس" للتوصل الاجتماعي
المصري #محمد_صلاح يحتفل بالكريسماس وغزة تحت القصف 🤷🏻♂️🤷🏻♂️#مفيش_دمpic.twitter.com/1yM25sQ7d4— حضارات السعودية ١٧٢٧م (@KSAcivilization) December 20, 2023
فى الوقت اللى يوسف عطال بياخد 10 أشهر وغرامة بسبب فيديو نشره على حسابه بيـ سا ند فيه الرجاله ، ابو قرون "بناء على الصوره" محمد صلاح بيوزع هدايا على الأطفال بمناسبة الكريسماس...— El shenawy (@shno74) December 19, 2023
كويس إن عمر لاعيبين الكوره قصير مسيرتك هتخلص بس هتفضل مواقفك موجوده للأبد عمرك ما كنت شبهنا ولا عمرنا… pic.twitter.com/ZyrzkSBpVi
دون خجل أو وجل أو امتلاك مشاعر وأحاسيس— الكعّام (@alk3aam) December 20, 2023
ورغم استمرار معاناة أهل غزة
اللاعب المصري #محمد_صلاح يحتفل بالكريسماس دون إنكار واستنكار من المصريين
الذين مثل سكوتهم على فعله وعدم مهاجمته له بمثابة تأييد لما قام به وكشف عدم مبالاتهم بفلسطين وغزة وأنهم مجرد حكواتية وأهل شعارات بياعين… pic.twitter.com/8yK2ZF4047
في غزة 20 الف شهيد و 50 الف مصاب— Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 19, 2023
70 % منهم من النساء والأطفال
في عالم مواز فخر العرب محمد صلاح يوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا 👇🏻#محمد_صلاح#فخر_العربpic.twitter.com/qy2kIcPFtw
محمد صلاح أسوأ شخصية عربية مؤثرة لاعب منسلخ عن دينه وأخوانه ومجتمعه وقضاياهم pic.twitter.com/OsXjLaid63— Qasem (@Qasemqt) December 19, 2023
من أي طينة باردة خلق محمد صلاح؟ من أي رئة خبيثة يتنفس؟ وما لون الدم الذي يجري في عروقه؟ أطفلٌ في لندن ضحكته أثمن من صراخ مليون طفل نازح وقتيل وجريح في غزة؟— يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) December 19, 2023
يحتفل صلاح بالكريسماس مع الأطفال في مستشفى بإنجلترا، بينما تمر سنوات كثيرة كل ليلة على مليون طفل في غزة، يفترشون الأرض،… pic.twitter.com/YZKbTofi9k
”أذلَّ الحرصُ أعناق الرجالِ.. أليس مصير ذاك إلى الزوال؟“#محمد_صلاح يطل علينا بتيشيرت عليه علامة شركة تأمين اوروبية AXA المتورطة في دعم وتمويل المستوطنات، بيوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا— Solafa Magdy (@solafasallam) December 19, 2023
على جانب اخر من العالم هناك اكثر من 20 الف شهيد..
5000 طفل شهيد
50,000 مصاب… pic.twitter.com/7By7fRyQrI
مرتديًا القرون وبابتسامة عريضة، محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة "الكريسماس"— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 19, 2023
في الوقت الذي يُقـ ـتل فيه أطفال غزة!#طوفان_الأقصىpic.twitter.com/9gPFFDkLNN
أن الإنسان لا يرث الكرامة ولا المهانة بل يصنعها بنفسه و هذا حال المُهان محمد صلاح ... pic.twitter.com/QvM5bksI3o— Rashed (@mubaidin_rashed) December 19, 2023
محمد صلاح يحتفل بعيد الكريسماس والاطفال تقتل في غزة 🥲— المستشرفون العرب (@3rbscandal) December 20, 2023
ناهيك عن ان الكريسماس يعتبر عيد للكفار وليس للمسلمين في حال انك سويت نفسك مجنون عزيزي الترعاوي .. pic.twitter.com/OmwwQEaQTw
#اقالة-ابراهيم-خضرا@beINSPORTS@beINSPORTS_EN#محمد_صلاح#فخر_العرب#مصر_هتعدي_وقد_التحدي#مصريpic.twitter.com/Khecquft2U— Joker 4ever ( Mr selimo ) (@Joker4ever7) December 20, 2023
بينما يتزين شرفاء العالم وأحراره، بارتداء الكوفية الفلسطينية، دفاعا عن أهل #غزة، ودعما لقضيتهم العادلة...— شيرين عرفة (@shirinarafah) December 19, 2023
نجد أن القرون.. تليق بك يا #محمد_صلاحpic.twitter.com/0EsfZ11cp0
تبقى رايح تعمل حاجة إنسانية وتزور أطفال في مستشفى بمناسبة الكريسماس تلاقي صياح الاسلاموسرسج هناك في الزاوية يقولوا محمد صلاح مش شبهنا الحمد لله انه مش شبهكم.. pic.twitter.com/epNneO3bFk— MARIAM NABIL (@MariamNabil8) December 19, 2023
"أليست كل الأرواح مقدسة"؟! .. انتقادات واسعة لــ #محمد_صلاح في احتفاله بالكريسماس .. شاهد pic.twitter.com/X7XfzVWMte— قناة الشرق (@ElsharqTV) December 20, 2023
المصرى الجميل العاقل المركز فى شغله و مستقبله، يستاهل اكتر من كده بكتير بالعقل و العاطفة، من نجاح لنجاح و دايماً تفضل ابن مصر الناجح العالمى #محمد_صلاح— Ahmed Hegazy (@7ego_gedan) December 20, 2023
كل الدعم للملك المصري محمد صلاح ضد حملة الكراهية التي تمارس ضده .— انجازات مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) December 20, 2023
كلنا محمد صلاح ❤️💪🇪🇬 pic.twitter.com/E6g5GWF5Mi
#محمد_صلاح والاحتفال مع الأطفال فى إنجلترا باعياد الميلاد #فخر_العربpic.twitter.com/QfB9APvkY4— جون المصرى (@Johnelmasry2020) December 20, 2023
يا واد يا #محمد_صلاح القضيه راحت فين— 𝐒𝐋𝐌𝐀𝐍🇸🇦 (@slman1884) December 20, 2023
و اطفال غزه عملين ايه 😅
شوفوا ولدكم يا مستشرفين
ولا استشرافكم ما يطلع الا علينا 🤷🏻 pic.twitter.com/S9xi2nKuzX
المصدر: منصات التواصل