شاهد.. محمد صلاح يشارك في مهرجان الأهداف خلال مباراة ليفربول ووست هام
أكمل فريق ليفربول عقد الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.
افتتح اللاعب الهنغاري دومينيك سوبوسلاي التسجيل "للريدز" في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. وأضاف زميله الإنجليزي هدفين، الثاني والخامس في الدقيقتين (56 و84).
December 20, 2023
Jones goal, Nunez assist 😋— H (@TheLiverpoolEra) December 20, 2023
pic.twitter.com/lhki5IZgyL
CURTINHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpic.twitter.com/AIpRyOJZ1w— Watch LFC (@Watch_LFC) December 20, 2023
ووقع المهاجم الهولندي كودي جاكبو على الهدف الثالث في الدقيقة 71، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع بحلول الدقيقة 82.
GAKPO GOAL pic.twitter.com/6orLzBtpS7— H (@TheLiverpoolEra) December 20, 2023
Mo!!! pic.twitter.com/po1BONfpTD— LFC Online (@Liverpool) December 20, 2023
بينما سجل المهاجم الويلزي جارود بوين هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".
وأصبح فريق ليفربول آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم "كاراباو - Carabao Cup"، ليلتحق بكل من، فولهام، ميدلزبره وتشيلسي.
المصدر: RT