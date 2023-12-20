شاهد.. محمد صلاح يشارك في مهرجان الأهداف خلال مباراة ليفربول ووست هام

أكمل فريق ليفربول عقد الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

افتتح اللاعب الهنغاري دومينيك سوبوسلاي التسجيل "للريدز" في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. وأضاف زميله الإنجليزي هدفين، الثاني والخامس في الدقيقتين (56 و84).

ووقع المهاجم الهولندي كودي جاكبو على الهدف الثالث في الدقيقة 71، ومن ثم أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع بحلول الدقيقة 82.

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بينما سجل المهاجم الويلزي جارود بوين هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

وأصبح فريق ليفربول آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم "كاراباو - Carabao Cup"، ليلتحق بكل من، فولهام، ميدلزبره وتشيلسي.

المصدر: RT