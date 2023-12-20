شاهد.. هدف "كوميدي" وآخر "قاتل" وركلة ترجيحية ضائعة

خرج فريق تشيلسي من عنق الزجاجة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بدأت المواجهة بهدف "كوميدي" تلقته شباك تشيلسي عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، حيث انطلق الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل، من منتصف الملعب نحو منطقة جزاء "البلوز" وسط حصار ثلاثة لاعبين، ورغم استحواذ المدافع بينويت بادياشيلي على الكرة، إلا أنه خسرها مرة أخرى بشكل غريب، ليتابعها المهاجم في الشباك.

⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Newcastle 1-0 Chelsea | Callum WIlson



WHAT A MISTAKE FROM BADIASHILE!pic.twitter.com/oGxowXwQI1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 19, 2023

وأنقذ اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك فريق تشيلسي من الهزيمة بهدف قاتل سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب "ستامفرد بريدج" بالعاصمة لندن.

وانتزع فريق تشيلسي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي للمسابقة من نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

إقرأ المزيد

المصدر: RT