 
مباشر

محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال (فيديو)
twitter/MoSalah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmpt

زار النجم المصري محمد صلاح برفقة زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي مستشفى "ألدر هاي"، المتخصص بمعالجة الأطفال، في إنجلترا، للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا احتفالا بعيد الميلاد.

ونشر فريق ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".

وتحدث محمد صلاح وزملاؤه مع الأطفال ومنحوهم بعض الهدايا، والتقطوا معهم الصور التذكارية.

ويأتي ذلك قبل مواجهة نادي ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) 22 مساهمة تهديفية بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ سجّل 14 هدفا وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: "twitter/LFC" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية