محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال (فيديو)

زار النجم المصري محمد صلاح برفقة زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي مستشفى "ألدر هاي"، المتخصص بمعالجة الأطفال، في إنجلترا، للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا احتفالا بعيد الميلاد.

ونشر فريق ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".

It’s always a special time when we get to visit the brave patients, families, and brilliant staff at @AlderHey Children’s Hospital ❤️ pic.twitter.com/hY4THcqjoB — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2023

وتحدث محمد صلاح وزملاؤه مع الأطفال ومنحوهم بعض الهدايا، والتقطوا معهم الصور التذكارية.

ابتسامة تلقائية تُرسم الآن على وجهك بعد هذه الصورة❤️ pic.twitter.com/cyjCswG76E — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 19, 2023

ويأتي ذلك قبل مواجهة نادي ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) 22 مساهمة تهديفية بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ سجّل 14 هدفا وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: "twitter/LFC"