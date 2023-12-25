"حزب الله" يعلن تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال "حزب الله" في سلسلة من البيانات: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية"

عند الساعة 10:35: استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

عند الساعة 12:40: استهداف ‏قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

عند الساعة 01:00: تم استهداف ‏تجمع الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

عند الساعة 12:40: تم استهداف مبان في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 126 عنصرا من "حزب الله" بينهم نجل النائب محمد رعد وعدد من المدنيين و3 صحفيين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 10 أشخاص على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT