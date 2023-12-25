مسؤول إسرائيلي: السيطرة على خان يونس جنوب غزة قد تستغرق أشهرا

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن السيطرة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قد تستغرق عدة أشهر.

ووفقا للضابط الذي لم يكشف عن اسمه قد يستغرق الجيش الإسرائيلي عدة أشهر حتى يتمكن من فرض سيطرته على مدينة خان يونس جنوبا، كما فعل خلال الأشهر الثلاث الماضية في الشمال.

وأشار إلى أن التكتيكات التي يتبعها مقاتلو حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تهدف إلى إنهاك القوات الإسرائيلية، الأمر الذي يتسبب بهذه الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها معركة للتعلم واكتساب الخبرات بالنسبة لمقاتلي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يبحثون عن نقاط الضعف لدى القوات الإسرائيلية في غزة وينفذون هجماتهم على هذا الأساس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى بصفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: وول ستريت جورنال