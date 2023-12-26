خبير يعلق على فيديو للجيش المصري وتحركات القوات الخاصة في البحر الأحمر

نشرت القوات المسلحة المصرية بيان مقتضب مرفق بفيديو، تتحدث فيه عن قيام وزير الدفاع المصري محمد زكي، بمتابعة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي بالمنطقة الجنوبية العسكرية.

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وظهر خلال الفيديو صورة "مشوشة" تظهر من بعيد بشكل واضح قيام وزير الدفاع المصري بمناقشة القوات الخاصة المصرية تطورات الأوضاع التي تحدث حاليا في منطقة البحر الأحمر، خصوصا مع تصاعد الهجمات ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ويظهر في الفيديو أيضا حضور عدد كبير من القادة العسكريين المصريين الذين شاركوا في المرحلة الرئيسية للمشروع.

وقال الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، إن: " مصر تحمي حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وهناك أسطول خاص بالبحر الأحمر الذي تمتد شواطئه لأكثر من 1941 كيلومترا وهو ما يستحق الاهتمام والمتابعة".

وأشار رفعت في تصريحات لـRT إلى أن القاعدة تقول إن الردع يوفر الحماية حيث يمنح الأطراف الأخرى فرصة التفكير الطويل والمتكرر قبل قبل الإقدام علي أى حماقة، ولذلك تجري القوات المصرية مناوراتها وتدريباتها بشكل دائم ودوري وهي في حالة يقظة دائمة واستنفارها صحي ومنطقي في منطقة محاطة بمشكلات وأزمات مزمنة وساخنة وهذا يمنح الأمان لشعبنا بل ولشعوب الأمة العربية كلها ويصنع استقرار وتوازن مع قوى أخرى قد تكون غير رشيدة ولا حكيمة.

وأوضح الباحث المصري أحمد رفعت أن الجيش المصري أحد الجيوش الموجودة على قمة أي تصنيف عالمي، ومنذ 2014 اتبعت مصر سياسة حقيقية لتنويع مصادر السلاح، فكانت "الرافال" و"الميسترال" و"الفريم" من فرنسا و"الميغ 29" و"الكاموف 52" واللانش الهجومي "مولينا " من روسيا، والغواصات "إس 44" من ألمانيا وقطع بحرية من كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، فضلا عن مناورات في البحرين الأحمر والمتوسط مع أقوى جيوش العالم وبتنوع جوي وبري وبحري ونوعي عن مكافحة الإرهاب وحرب المدن وإجلاء الرهائن وغيرها.

ونوه رفعت بأنه رغم أن الجيش المصري رشيد ويتعامل بحكمة مع كافة الملفات ولديه رؤيه ومعاهد ومراكز تجمع المعلومات وتحللها وتقدم نتائجها للقيادة، لكن تطورت القوة المصرية بشكل كبير، وهي قادرة على حماية حدود مصر ومصالحها وشعبها في كل الاتجاهات.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين، حيث كشف مسؤول دفاعي أمريكي لموقع "بوليتكو" أن دولا عدة وافقت على المشاركة في القوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

المصدر: RT