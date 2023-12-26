واشنطن تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) فوق البحر الأحمر.

وجاء في بيان لـ "سينتكوم"، يوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية، بما فيها سفينة USS Laboon ومقاتلات F/A-18 Super Hornet، أسقطت 12 طائرة مسيرة هجومية و3 صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين مجنحين في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوها في غضون 10 ساعات، ابتداء من الساعة 6:30 يوم 26 ديسمبر.

وأشارت "سينتكوم" إلى أن السفن في المنطقة لم تتضرر. كما لم يذكر أي شيء عن خسائر بشرية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي