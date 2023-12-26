تحديث مستمر.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة ميس الجبل اللبنانية و"حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم النار من الأسلحة الثقيلة باتجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامية في جنوب لبنان، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة ميس الجبل مرتين.

وذكر مراسل RT أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بغارتين بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط جنوب لبنان، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة⁧ طوفا⁩ والأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة ⁧ميس الجبل⁩.

وأعلن "حزب الله" تنفيذ أولى عملياته اليوم الثلاثاء ضد الجيش الإسرائيلي. وقال في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 09:45 ‎موقع ‏زبدين بالأسلحة المناسبة".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية كثفت خلال الليل الفائت من اعتداءاتها، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب ويارون وبيت ليف، وأغار الطيران المسير على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الأوسط.

وفي القطاع الغربي، جدد الجيش الإسرائيلي من تعدياته على أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والجبين، فأغار الطيران المسيّر على وادي حامول، أطراف الناقورة وعلى جبلي اللبونة والعلام وعين الزرقا ومجدل زون.

وكان الطيران الاستطلاعي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام + RT