"القسام" تبث مشاهد عملية استدراج قوة خاصة والقضاء عليها في مدينة بيت حانون
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استدراج قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل في مدينة بيت حانون وتدميره بهم.
وقالت "القسام": "استدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره بـ 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ ما أدى لوقوع كامل القوة في مقتل".
وقالت "كتائب القسام" إنها اغتنمت سلاحا رشاشا إسرائيليا من نوع "هنيغف".
المصدر: RT