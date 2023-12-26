"القسام" تبث مشاهد عملية استدراج قوة خاصة والقضاء عليها في مدينة بيت حانون

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استدراج قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل في مدينة بيت حانون وتدميره بهم.

وقالت "القسام": "استدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره بـ 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ ما أدى لوقوع كامل القوة في مقتل".

وقالت "كتائب القسام" إنها اغتنمت سلاحا رشاشا إسرائيليا من نوع "هنيغف".

المصدر: RT