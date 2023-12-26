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إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعترض هدفا جويا معاديا فوق البحر الأحمر

"القسام" تبث مشاهد عملية استدراج قوة خاصة والقضاء عليها في مدينة بيت حانون

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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استدراج قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل في مدينة بيت حانون وتدميره بهم.

وقالت "القسام": "استدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره بـ 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ ما أدى لوقوع كامل القوة في مقتل".

وقالت "كتائب القسام" إنها اغتنمت سلاحا رشاشا إسرائيليا من نوع "هنيغف".

المصدر: RT

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