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"القسام" تنشر مشاهد تدمير جيب واستهداف قوة خاصة إسرائيلية في شمال قطاع غزة

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نشرت "كتائب القسام" اليوم الثلاثاء، مشاهد تدمير جيب عسكري إسرائيلي واستهداف قوة خاصة تحصنت في أحد المنازل في مخيم جباليا وأبراج الندى شمال قطاع غزة.

ويظهر مقطع الفيديو الأول كما قالت "القسام": "تدمير جيب عسكري صهيوني خلال توغله في منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة".

ويظهر مقطع الفيديو الثاني بحسب "القسام": "استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المنازل في حي القصاصيب في مخيم جباليا، وسحب العدو لآلية مدمرة".

المصدر: RT

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