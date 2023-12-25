حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث المقترح المصري حول إنهاء الحرب في غزة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستعقد اجتماعا ليلة الاثنين لمناقشة المقترح المصري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المصرية التي تتضمن عدة مراحل، ستواجه معارضة من الطرفين على الأرجح.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن المقترح المصري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة يتضمن وقفا لإطلاق النار سيتيح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومن ضمنهم النساء والأطفال والمسنون المحتاجون إلى مساعدة طبية مقابل الإفراج عن 140 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

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وفي المراحل التالية تفترض مبادلة العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" بالمزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وبعد ذلك من المفترض تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية ستضم مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها "حماس".

ويشار إلى أن مصر قدمت مبادرتها نهاية الأسبوع الماضي لإسرائيل وحماس وقطر والولايات المتحدة وبحثت تفاصيلها مع السلطة الفلسطينية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"