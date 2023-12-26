مصدر مصري: مقترح القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة أولي وفي انتظار موافقة الأطراف

أكد مصدر مصري مسؤول اليوم الثلاثاء، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف.

وأضاف المصدر في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قدمت مصر اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

هذا وأكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان اليوم الثلاثاء، أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع إسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.

وقال القيادي في "حماس": "الحركة منفتحة على كل المبادرات التي تحقق وقفا شاملا للعدوان على شعبنا، وعلى كل ما يحقق مصالح شعبنا العليا.. شعبنا لا ينتظر هدنا مؤقتة يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين والأبرياء، إنَما يريد وقفا شاملا للعدوان".

في 22 نوفمبر الماضي، أعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية، بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر.

ومدد الطرفان وقف إطلاق النار عدة مرات، لكن في صباح الأول من ديسمبر، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" بانتهاك الهدنة وأعلن أنه سيواصل القتال مرة أخرى في غزة.

وفي 5 ديسمبر، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أسامة حمدان، إن "الحركة لن تطلق سراح الأسرى المتبقين حتى توقف إسرائيل عدوانها على غزة".

المصدر: RT