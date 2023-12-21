شروط حماس لإسرائيل.. وقف الحرب في غزة مقابل تبادل الرهائن

رفضت حركة حماس، هدنة مؤقتة عرضتها إسرائيل لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن أسرى، وشددت على تمسكها بوقف دائم لإطلاق النار.

و تسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيليا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. في مقابل، تعليق العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. فما هي فرص التوصل الى توافق بين الجانبين حول هدنة جديدة تؤدي إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمحجتزين؟

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