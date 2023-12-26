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الجيش الإسرائيلي يعتقل الأسيرة الفلسطينية المحررة خالدة الجرار "صورة"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل الأسيرة الفلسطينية المحررة خالدة الجرار
AP
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء اعتقال القوات الإسرائيلية للأسيرة السابقة خالدة الجرار والبالغة من العمر 60 عاما من منزلها في محافظة رام الله صباح اليوم.

 ولفت نادي الأسير إلى أن جرار تعرّضت للاعتقال أكثر من مرّة، تنوعت ما بين اعتقالات إدارية وأحكام، وأفرج عنها في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في العام 2017".

يُشار إلى أنّ جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وقد شغلت عدة مناصب في مؤسسات المجتمع المدني، وانتخبت كنائب في المجلس التشريعي عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى.

واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 55 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وصحفيان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4785.

الجيش الإسرائيلي يعتقل الأسيرة الفلسطينية المحررة خالدة الجرار
Telegram/ نادي الأسير الفلسطيني

المصدر: RT

 

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