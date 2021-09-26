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الأسيرة الفلسطينية المحررة خالدة جرار تبكي على قبر ابنتها سهى (فيديو)

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أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد سراح الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وقضت خالدة جرار عامين في السجون الإسرائيلية بعد اعتقالها في 31 أكتوبر 2019 بمنزلها في مدينة البيرة.

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وتداول نشطاء ووسائل إعلام محلية مقطع فيديو وثق الأسيرة المحررة وهي تبكي حرقة على فقدانها ابنتها التي لم تتمكن من توديعها كونها كانت خلف القضبان.

وكانت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، فقدت ابنتها الشابة سهى جرار في شهر يوليو ورفضت السلطات الإسرائيلية حينذاك الإفراج عنها لوداعها.

وفي يوليو أعلنت عائلة جرار عن وفاة سهى جرار، إثر معاناة من المرض.

وقالت العائلة: "تعلن عائلة جرار عن وفاة فقيدتهم الشابة سهى غسان محمد جرار، حيث وجدت في منزلها خلف مستشفى رام الله متوفاة في ظروف طبيعية".

المصدر: RT

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