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الجيش الإسرائيلي يطلق سراح الأسيرة خالدة جرار

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق سراح الأسيرة خالدة جرار
RT
خالدة جرار بعد الإفراج عنها
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أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد سراح الأسيرة خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسبما أفادت مراسلتنا.

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هيئة الأسرى الفلسطينية تسعى للإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من أجل نظرة الوداع الأخيرة

وكانت خالدة جرار التي تعد أيضا عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، فقدت ابنتها الشابة سهى جرار قبل شهرين ورفضت السلطات الإسرائيلية حينذاك الإفراج عنها لوداعها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عملية الإفراج عن الأسيرة جرت على حاجز سالم العسكري شمال جنين.

وقضت خالدة في السجون الاسرائيلية مدة عامين بعد اعتقالها في 31 أكتوبر 2019 من منزلها في مدينة البيرة.

وكانت قد تعرضت للاعتقال سابقا أكثر من مرة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وشغلت خالدة عدة مناصب في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وانتخبت كنائب في المجلس التشريعي عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى.

المصدر: RT + وكالات فلسطينية

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