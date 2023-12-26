إسرائيل تحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أن الخارجية الإسرائيلية قررت الحد من إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة ولن تصدرها بشكل تلقائي لجميع الموظفين.

واتهم ليفي في كلمة مصورة منشورة في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، منظمات دولية لم يذكرها بالاسم، بأنها "فشلت في إدانة حماس على إشعالها الحرب والاستحواذ على المساعدات الإنسانية".

Israel is demanding global accountability for international officials complicit with Hamas’ propaganda, and now—we’re leading by example. pic.twitter.com/q7EsThXbld — Eylon Levy (@EylonALevy) December 26, 2023

ووصف تلك المنظمات بأنها "شريكة لحماس في استراتيجيتها لاستخدام السكان كدروع بشرية".

وأضاف: "نطالب بمسؤولية شاملة وسنعرض المثال"، مؤكدا أن الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها لن توافق تلقائيا على جميع طلبات التأشيرات من موظفي الأمم المتحدة، بل ستدرس كل طلب على حدة.

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وأكد أن إسرائيل ستوقف العمل مع من ستعتبرهم "متعاونين مع آلة الدعاية العائدة لنظام حماس الإرهابي"، ودعا حلفاء إسرائيل للقيام بخطوات مماثلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في وقت سابق أن هجوم "حماس" لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي في أثناء تنفيذها عمليتها العسكرية في قطاع غزة، واصفا اياها بـ "العقاب الجماعي".

المصدر: RT