أول رد رسمي على استهداف الجيش الأمريكي مواقع عراقية

نددت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الثلاثاء بـ"استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي"، معتبرة أنه "فعل عدائي واضح وغير بناء".

وقالت الحكومة في بيان لها إنه "فعل عدائي واضح، وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضد مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق".

وأكد البيان على "أن هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساسا مرفوضا بالسيادة العراقية".

وأضافت الحكومة العراقية: "لقد نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا، وتحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، التي لم تعد تشكل تهديدا للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ ضربات على 3أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.

هذا وتتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم بصورة متكررة في العراق وسوريا، وجاء في بيانات عديدة صدرت عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي "ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة".

كما تعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات لها استهداف قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق على حد سواء.

المصدر: RT