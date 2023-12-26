البنتاغون: قمنا بضرب 3 منشآت تابعة لكتائب حزب الله وجماعات مرتبطة بها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت ضربات على ثلاثة أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.

وأضاف البنتاغون، أنه تم تنفيذ هذه الضربات ردًا على الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بما في ذلك هجوم كتائب حزب الله والجماعات المرتبطة به على قاعدة جوية في أربيل في كردستان العراق، والذي أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم الذي وقع في أربيل، أحدهم في حالة حرجة.

وقال مراسلنا إن ضربات أمريكية استهدفت أحد مواقع كتائب حزب الله المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي في محافظة بابل، حيث تشير المعلومات الأولية إلى إصابة عدد من عناصر الحشد الشعبي.

هذا وتتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم بصورة متكررة في العراق وسوريا، وجاء في بيانات عديدة صدرت عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي "ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة".

كما تعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات لها استهداف قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق على حد سواء.

المصدر: وكالات