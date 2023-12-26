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الجيش الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وصحفيان في الضفة الغربية

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الجيش الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وصحفيان في الضفة الغربية
AP
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اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 55 فلسطينيا بينهم 3 سيدات وصحفيان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4785.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني تركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس ورام الله وطولكرم وطوباس.

وأضاف أنه رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات شملت من جرى اعتقالهم من منازلهم وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط.

 

المصدر: RT

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