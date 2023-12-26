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تقييم إسرائيلي: ما حدث في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان محاولة هجوم (فيديوهات)

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تقييم إسرائيلي: ما حدث في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان محاولة هجوم (فيديوهات)
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ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان "محاولة هجوم"، فيما يبقى التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى "انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار قرب سفارتها في الهند، مضيفة أن السلطات الهندية تحقق في ظروف الانفجار بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون ورود معلومات عن وجود إصابات".

وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى مكان الحادث بعد أن أبلغ رجل السلطة عن الانفجار في مكالمة هاتفية في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت نيودلهي.

ووفقا للتقارير في الهند، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في محاولة لفهم ما حدث، وتعتقد إسرائيل أن الحادثة كانت "محاولة هجوم".

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المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"

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