تقييم إسرائيلي: ما حدث في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان محاولة هجوم (فيديوهات)

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان "محاولة هجوم"، فيما يبقى التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى "انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي".

Police teams at the spot after receiving information of an explosion near the #Israel Embassy in Delhi, India.pic.twitter.com/QUQCGG20Km — Ahmer Khan (@ahmermkhan) December 26, 2023

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار قرب سفارتها في الهند، مضيفة أن السلطات الهندية تحقق في ظروف الانفجار بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

#BREAKING | Israel foreign ministry confirms explosion near the Israeli embassy in New Delhi; Delhi Police officials launch probe



Video: ANI#NewDelhipic.twitter.com/gTQQCZTDnD — WION (@WIONews) December 26, 2023

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون ورود معلومات عن وجود إصابات".

Explosion reported near Israeli embassy in New Delhi; all personnel confirmed safe, Indian media.#Israel#embassy

P.C : Reuters pic.twitter.com/Njg9AIDzrZ — Vosa Tv (Official) (@vosatvofficial) December 26, 2023

وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى مكان الحادث بعد أن أبلغ رجل السلطة عن الانفجار في مكالمة هاتفية في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت نيودلهي.

#WATCH | Deputy Ambassador of Israel to India, Ohad Nakash Kaynar says, "This is evening several minutes after 5, an explosion occurred near the Embassy. All our diplomats and workers are safe. Our security teams are working in full cooperation with local Delhi security and they… pic.twitter.com/HbdadIAvUT — WION (@WIONews) December 26, 2023

ووفقا للتقارير في الهند، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في محاولة لفهم ما حدث، وتعتقد إسرائيل أن الحادثة كانت "محاولة هجوم".

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المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"