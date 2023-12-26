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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي
AFP
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أفادت الخارجية الاسرائيلية بأن افجارا وقع هذا المساء (بتوقيت الهند) قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الانفجار لم يؤد إلى سقوط إصابات بين الدبلوماسيين والعاملين في السفارة.

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وأضافت أن السلطات المحلية فتحت بالتعاون الكامل مع قوات الأمن الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قبل عامين، أدى انفجار خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي إلى تضرر سيارات لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات، في هجوم اتهمت الهند "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراءه.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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