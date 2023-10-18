الهند .. إعتفال أربعة أشخاص في بومباي داسوا على العلم الإسرائيلي

أفادت قناة NDTV نقلاً عن ضباط أمن هنود أن الشرطة في مدينة بومباي اعتقلت أربعة أشخاص بتهمة إهانة العلم الوطني لإسرائيل.

مساء الثلاثاء، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص وهم يدوسون على العلم الإسرائيلي.

ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة المحلية، تم في اليوم التالي اعتقال أربعة ممن يُعتقد أنهم شاركوا في الحدث وظهروا في الفيديو الذي تم نشره.

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وقال مسؤول أمني آخر إن شرطة بومباي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن محتوى تحريضي أو غير مرغوب يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد.

المصدر: ريا نوفوستي