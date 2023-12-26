خبير روسي: إسرائيل تنوي إرضاخ الفلسطينيين وخلق فضاء ملائم لها في غزة

قال الأستاذ في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه باكلانوف إن "إسرائيل تنوي إرضاخ الفلسطينيين وخلق فضاء ملائم لها في غزة، ولا تفكر أبدا بحل الدولتين في المستقبل المنظور".

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وأضاف: "نتنياهو يكشف عن استراتيجيته ومن الواضح أنه لا يريد حل المشكلات العسكرية فقط في قطاع غزة بعد هجوم حماس، وإنما ينتهج مسارا طويل الأمد هناك".

وشدد على أنه ستكون هناك حاجة للعامل العسكري على المدى الطويل، وأن إسرائيل "تنوي الانخراط في إخضاع المجتمع الفلسطيني وخلق فضاء سياسي واقتصادي مفيد لها في قطاع غزة وقيام الدولة الفلسطينية لا يندرج في حسابات تل أبيب".

واعتبر أن إسرائيل تعتزم خلق نوع من الهياكل الانتقالية على أراضي غزة، دون أي حديث عن حل الدولتين في المستقبل المنظور.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" ثلاثة شروط لتحقيق السلام في قطاع غزة، هي "نزع التطرف من المجتمع الفلسطيني، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وتدمير "حماس".

المصدر: نوفوستي