تحديث مستمر.."حزب الله" يعلن استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائليين
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائليين جنوبي البلاد
وجاء في بيانات منفصلة للإعلام الحربي في "حزب الله":
- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا على مقر قيادة مستحدث للعدو الصهيوني في محيط مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة المحتلة) بطائرة مسيّرة انقضاضية وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية 26-12-2023، موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زبدين بصواريخ بركان، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 01:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية 26-12-2023، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 12:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 12:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا افرادها بين قتيل وجريح، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 09:45 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع زبدين بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
يتبع..
المصدر: RT