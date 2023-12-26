إصابة 4 مستوطنين بصاروخ أطلقه "حزب الله" باتجاه الجليل الغربي

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن 4 مستوطنين أصيبوا جراء سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على الجليل الغربي.

وقال الموقع الإسرائيلي إن الصاروخ سقط على كنيسة في منطقة قرية عكاريت في منطقة شمرا في الجليل الغربي، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي وطواقم نجمة داود الحمراء بإسعاف المصابين في مكان الحادث، مبينا أن أحدهم إصابته خطرة وهو رجل في الثمانينيات من عمره.

وبعد وصول القوات، تم إطلاق صواريخ أخرى مضادة للدبابات في المنطقة وقام الجيش الإسرائيلي بتبادل إطلاق النار في الموقع. وتم أيضا إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أيضا على موشاف دوف في الجليل الأعلى، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.

ووفقا للتقارير الواردة من الوحدات الاحتياطية في مستوطنات الجليل الغربي، تم إطلاق صاروخ آخر مضاد للدبابات في وقت سابق في منطقة شومرة، كما تم إطلاق قذائف هاون على موقع ليفنا الاستيطاني.

وفي موشاف دوف أيضا، أصيبت حظائر الدجاج بصاروخ مضاد للدبابات، ولم تقع إصابات في الحادث.

المصدر: Ynet