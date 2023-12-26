إصابة لبنانيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان (فيديوهات)

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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مواطنين اثنين أصيبا اليوم الثلاثاء باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارتهما في بلدة تولين جنوبي لبنان.

وحسب المعلومات فقد استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تولين وقبريخا، مما أدى إلى وقوع إصابات.

تغطية صحفية: "طائرات الاحـــتـلال المسيَّرة تستهدف مركبة في بلدة تولين، جنوب لبنان". pic.twitter.com/nA61Lt7RIA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 26, 2023

استهدفت طائرة مسيرة اسرائيلية منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تولين وقبريخا وأنباء عن إصابة طفيفة pic.twitter.com/PHAOt18arz — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) December 26, 2023

#شاهد طيران الاحتلال المسيَر يستهدف مركبة في بلدة تولين جنوب لبنان pic.twitter.com/hdnpaAtZho — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 26, 2023

المصدر: RT