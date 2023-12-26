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إصابة لبنانيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

إصابة لبنانيين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان (فيديوهات)
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مواطنين اثنين أصيبا اليوم الثلاثاء باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارتهما في بلدة تولين جنوبي لبنان.

وحسب المعلومات فقد استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تولين وقبريخا، مما أدى إلى وقوع إصابات.

المصدر: RT

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