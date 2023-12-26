 
مباشر

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: انفجار على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني

أخبار العالم العربي

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: انفجار على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني
ميناء الحديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wo9e

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وقوع انفجار على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني.

وذكرت الهيئة في منشور عبر منصة X أنه سمع صوت انفجارات ورصدت صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا