هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: انفجار على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وقوع انفجار على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني.
وذكرت الهيئة في منشور عبر منصة X أنه سمع صوت انفجارات ورصدت صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير.
UKMTO WARNING 022/DEC/2023https://t.co/Z0vTdolDwv#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/M1HDgC1Qt0— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 26, 2023
وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.
وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
المصدر: RT