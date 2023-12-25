شركة قهوة إسرائيلية تسقط كلمة "تركي" وتضع علماً وشعارات (فيديو)

أعلنت شركة صناعة القهوة الإسرائيلية "شتراوس" أنها ستزيل مؤقتا كلمة "تركية" من عبوات القهوة الخاصة بها، وستحتوي العبوة الجديدة على العلم الإسرائيلي والعديد من الشعارات الوطنية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشركة إلى جانب العلم الإسرائيلي ستضيف شعارات من قبيل "جيل النصر" و"معا أقوى" وغيرها.

وسبق أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الجلاد" و"القاتل"، وقال إنه ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة من أجل إطالة أمد مسيرته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت ضده في إسرائيل.

كما أعربت أنقرة عن رفضها وصف حركة "حماس" بالإرهابية، مؤكدة أنها حركة تحريرية.

المصدر: RT