تحديث مستمر.. "القسام" و"السرايا" تنفذان كمائن وتستهدفان الحشود الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

15:42: كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف قوة راجلة صهيونية متوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة

12:51: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح

10:09: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح وهبوط مروحية لإخلائهم

10:03: من جديد.. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

09:21: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

سرايا القدس

15:59: سرايا القدس: منذ صباح اليوم وفي عمل مشترك مع كتائب القسام تمكنا من استهداف 5 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" في محاور التقدم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

14:45: سرايا القدس: مجددا، قصفنا "عسقلان" و "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.

14:11: سرايا القدس: قصفنا "سديروت" و"نير عام" برشقة صاروخية.

11:33: سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

11:14: سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي "RPG" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

09:05: سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح.

يتبع..