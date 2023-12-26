الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة مع الأهالي.

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وأقدمت قوة عسكرية إسرائيلية على اقتحام طولكرم من محورها الغربي باتجاه شارع خضوري ودوار العليمي وشارع السكة ترافقها الجرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس من كافة الجهات، فيما انتشر عشرات الجنود في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة المتاخمة للمخيم، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة فيما سمعت أصوات انفجارات.

وداهم الجيش الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في منطقة المنشية وجبل النصر وجبل الصالحين، وقام بتفتيشها واحتجاز أصحابها في غرفة واحدة ونشر قناصته على أسطحها، في الوقت الذي نشر مجموعة من القناصة في منطقة الأحراج المقابلة للمخيم، والبنايات العالية في محيطه.

وقامت جرافات الجيش الإسرائيلي بتجريف الشارع المحاذي لمدخل المخيم وشارع حارتي المنشية والدمج، وتدمير البنية التحتية.

كما لاحقت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف التي تتواجد في المخيم، وأجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.

المصدر: RT+ وفا