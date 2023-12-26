غالانت: منذ بداية الحرب تعرضنا للهجوم من 7 جبهات وعملنا ضد 6 منها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

وخلال في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، لفت غالانت إلى "أننا في حرب متعددة الجبهات. نحن نتعرض للهجوم من سبع ساحات مختلفة: غزة، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، العراق، اليمن، وإيران"، مؤكدا "أننا استجبنا وتحركنا ضد 6 من هذه الجبهات، وأقول هنا بأوضح صورة: كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل، لا حصانة لأحد".

وشدد على أن الحرب في غزة ستكون "حربا طويلة وصعبة، ولها تكاليف باهظة ولكن مبررها هو أعلى ما يمكن أن يكون.بدون تحقيق أهداف الحرب، سنجد أنفسنا في وضع حيث ستكون المشكلة أن الناس لن يرغبوا في العيش في مكان لا نعرف كيف سنحميهم فيه".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى العزيمة والصمود والقوة والتلاحم الوطني. إنها معركة من ينجو فيها هو الأقوى على المستوى الوطني، في قيمه، وفي وحدته. هذه معركة عزيمة وطنية، وأنا أقول لكم إننا سنهزم حماس".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"