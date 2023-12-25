نتنياهو: ثلاثة شروط لتحقيق السلام في غزة أولها "استئصال التطرف"

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثة شروط لتحقيق السلام في قطاع غزّة، أحدها هو "استئصال التطرف" من المجتمع الفلسطيني بأكمله.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" حدد نتنياهو ثلاثة شروط لتحقيق السلام في قطاع غزّة، هي "استئصال التطرف" من المجتمع الفلسطيني بأكمله، و"تدمير حركة حماس" الفلسطينية و"نزع السلاح" من قطاع غزّة.

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تجدر الإشارة إلى أنه من أجل "تجريد" غزّة من السلاح، سيكون من الضروري إنشاء "منطقة أمنية" مؤقتة على طول محيط غزّة، وكذلك البدء بعمليات التفتيش على الحدود مع مصر لمنع نقل الأسلحة إلى القطاع.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة لحزب الليكود، إنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين".

وأكد نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ستستغرق وقتا طويلا ولا تقترب من نهاية وشيكة، وقال: "لن نتوقف، وسوف نواصل القتال ونعمق القتال في الأيام المقبلة، وسيكون قتالاً طويلاً ولن يقترب من نهايته.. نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والثبات في هذه المهمة".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى في صفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

وها قد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر:RT