مسيرات ضخمة في نيويورك بعيد الميلاد نصرة للشعب الفلسطيني
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المئات من النشطاء خرجوا بمسيرات داعمة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة بمحيط مركز روكفلر في مانهاتن خلال احتفالات عيد الميلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن نحو 500 متظاهر في وسط نيويورك رددوا شعار "تم إلغاء عيد الميلاد هنا" وحملوا مشهد عيد الميلاد مطليا بالطلاء الأحمر عبر الشوارع.
ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات تحمل شعارات مناهضة لإسرائيل. وجاء في إحدى الرسائل: "بينما أنت تتسوق، تتساقط القنابل".
وبحسب الصحيفة، فقد وقعت اشتباكات مع الشرطة خلال أعمال الشغب.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنه تم اعتقال عدة أشخاص.
ولفتت صحيفة نيويورك إلى أن مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين تجمعوا أواخر نوفمبر الماضي حول مركز روكفلر في مانهاتن لحضور حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد السنوي.
Huge Marc in Manhattan on Christmas Day!— Riversidez™ (@bimo_prayitno) December 26, 2023
Respect #FreePalestinepic.twitter.com/xtmeCH15gJ
#BREAKING: Anti-Israel protesters in New York City punch a cop in the throat - ShirionOrg #ısrael#IsraelPalestineWar#NewYork#India#Usa#UK#France#Palestinian#Iran#Hamas#HamasTerroristspic.twitter.com/ghZHM9LH50— International Leaks - 2.0 (@The5HbK) December 26, 2023
Several arrested after pro-Palestinian protestors crowd Midtown, Manhattan on Christmas Day - WABC-TV https://t.co/wyrXZhxC4O via @GoogleNews— TheUrbanNewz (@TheUrbanNewz) December 26, 2023
المصدر: RT