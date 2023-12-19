اعتقال 60 متظاهرا مؤيدا لفلسطين في واشنطن خلال احتجاج داخل الكونغرس الأمريكي

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الليلة، 60 متظاهرا مؤيدا لفلسطين نظموا مظاهرة غير قانونية داخل المجلس التشريعي الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وتجمع المتظاهرون في القاعة المستديرة بوسط مبنى الكابيتول ولوحوا بلافتات كتب عليها "أوقفوا تمويل العنف" و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"وقف إطلاق النار الآن"، وكانوا يهتفون "لا مزيد من الأموال لجرائم إسرائيل".

كما قام المتظاهرون بوضع أحذية الأطفال احتجاجا على مقتل الأطفال جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقادت الاحتجاج الناشطة الأمريكية الفلسطينية المناهضة للصهيونية وأحد الشخصيات البارزة في حركة المقاطعة، ليندا صرصور.

وقالت شرطة الكابيتول إن المشاركين في المظاهرة مروا بتفتيش أمني عند مدخل المبنى، لكن عندما بدأت المظاهرة تحركوا على الفور لاعتقالهم.

وأضافت: "التظاهر داخل مباني الكونغرس مخالف للقانون، ولهذا السبب أحضرنا المزيد من ضباط الشرطة ليكونوا جاهزين للحظة التي تنتهك فيها المجموعة القانون، وبمجرد خرقهم للقانون، تم القبض على نحو ستين شخصا على الفور".

وتستمر المظاهرات في الولايات المتحدة، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر: RT