وسائل إعلامية إسرائيلية: الاشتباه بعملية اغتيال في نتانيا بتفجير سيارة (فيديو)

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن سيارة انفجرت في مدينة نتانيا مما أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث يتم التعامل معه على أنه اغتيال محتمل، حسبما ذكرت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها فتحت تحقيقا بعد تلقي بلاغ في مركز الاتصال 100 حول سماع صوت انفجار في شارع نتانيا، حيث تم العثور في نهاية عمليات البحث على شخص ميت في سيارة مشتعلة والنار مشتعلة، مبينة أنه تم العثور على آثار مواد متفجرة في مكان الحادث.

وأضافت: "قام محققو الشرطة بفحص بقايا القطعة مع مسح المكان لإزالة أي خطر إضافي على الجمهور وفي نهاية النشاط قام بنقل النتائج لمواصلة استخراج الأدلة في مختبرات الطب الشرعي التابعة لشرطة إسرائيل. وذلك في إطار تحقيق مفتوح لبحث الخلفية والملابسات".

החשד לחיסול בנתניה: חבלן של המשטרה איתר שרידי פרטי אמל"ח בזירה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/yDt5Gy0NE4



(אורלי אלקלעי ו-@hadasgrinberg) pic.twitter.com/0eZLqbIoMu — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2023

المصدر: RT